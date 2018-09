La gaffe di Trump sul Pil

Il presidente degli Stati Uniti d'America resiste alla notizia che il Pil ha superato la disoccupazione per la prima volta in 100 anni e così usa Twitter per dare l'annuncio ma è subito gaffe: infatti c'è uno zero in più. È lo stesso Kevin Hasset, consigliere economico della Casa Bianca a segnalare l'errore. A Tump sono stati consegnati dei dati sbagliati, o meglio è stato aggiunto uno zero:

The GDP Rate (4.2%) is higher than the Unemployment Rate (3.9%) for the first time in over 100 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

" Il tasso di crescita del pil (4,2%) è più alto del tasso di disoccupazione (3,9%) per la prima volta negli ultimi 100 anni ", twitta il presidente. Peccato che, come gli fanno notare gli analisti del New York Times, un dato simile è stato riscontrato ben 185 volte negli ultimi 100 anni. Lo stesso Hasset, in conferenza stampa, è stato costretto ad andare contro il presidente dicendo che quel dato era decennale e non secolare. Però, ha giustificato il consigliere economico, i dati sono stati riportati male. L'errore non è del presidente ma di chi doveva riportargli la notizia. Il profilo Twitter della Casa Bianca ha twittato successivamente la risposta, citando lo stesso Hasset che spiega i motivi della gaffe del presidente.

.@WhiteHouseCEA Chairman Kevin Hassett gave an update on America’s booming economy this afternoon: pic.twitter.com/jiqszvvXUC — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2018

Sia i professori più illustri dell'economia americana che i giornalisti si sono schierati contro il presidente. Il professore di economia Justin Wolfers dell'Università del Michigan ha utilizzato sempre Twitter per rispondere al presidente e, per far notare quante volte è successo che il Pil americano superasse la disoccupazione, ha utilizzato ben duen paragrafi del famoso social network aggiuggendo anche un grafico.