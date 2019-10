Germania, allarme antisemitismo: un tedesco su quattro ha "pensieri" contro gli ebrei

I numeri parlano chiaro: un tedesco su quattro ha "pensieri" di natura antisemita, che vanno da chi ritiene che gli ebrei parlino troppo di persecuzioni, che siano troppo influenti e che siano alla base di molti conflitti nel mondo. Il dato è emerso da uno studio realizzato per conto del Congresso mondiale ebraico, secondo il quale il 41% dei tedeschi ritiene che gli ebrei "parlino troppo" dell'olocausto. Condivisione che viene espressa anche per frasi come " gli ebrei hanno troppo potere " oppure " sono responsabili della maggior parte delle guerre ".

Chi sono i nuovi antisemiti

Per il rilevamento demoscopico sono state interpellate 1.300 persone per circa due mesi e mezzo, quindi da prima dell'attentato di Halle, nella Sassonia-Anhalt, quando un estremista di destra ha tentato un assalto contro la sinagoga locale, ha lanciato bombe in un cimitero ebraico e ha ucciso due persone. In base a quanto riportato nel sondaggio, l'antisemitismo è diffuso anche tra chi vanta redditi alti e chi occupa posizioni di rilievo e di guida a livello sociale. In questa fascia, in particolare, il 28% ritiene che gli ebrei abbiano un potere troppo forte nel mondo degli affari e della finanza e la metà pensa che siano più leali a Israele che alla Germania.

L'analisi dei numeri

Il 65% dei tedeschi ritiene che le convinzioni neonaziste stiano crescendo anche grazie al succeddo dei partiti di estrema destra e circa il 50% pensa che gli ebrei siano più esposti di altri al rischio di violenze e di attacchi (anche verbali). Il dato più inquietante è quello legato all'olocausto, perché un quarto degli interpellati non esclude che possa tornare a verificarsi una persecuzione simile a quella degli anni Quaranta, mentre si ferma al 28% il numero di coloro che ritengono che il governo tedesco non faccia abbastanza per difendere le comunità ebraiche in Germania.

Le reazioni