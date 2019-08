Germania, aumento record della popolazione di origini immigrate

In Germania, gli ultimi dati sulla composizione etnica della popolazione hanno segnalato la “crescita record” , avvenuta negli ultimi anni, di abitanti di origini straniere.

In base a una recente statistica pubblicata dall’ente di ricerca nazionale Destatis, circa un quarto degli 82 milioni di individui stanziati in territorio teutonico sarebbe composto da soggetti con “caratteristiche etniche non germaniche” . In particolare, ben 20,8 milioni di residenti accertati nel 2018 sarebbero “immigrati” , ossia trasferitisi in loco dall’estero o nati nel Paese Ue da genitori stranieri, e la cifra in questione sarebbe aumentata del 2,5%, realizzando un incremento di “quasi mezzo milione di unità” , rispetto al 2017.

La maggior parte (il 43%) dei 20,8 milioni di abitanti di origini immigrate sarebbe costituita da soggetti con “retroterra culturali extraeuropei” , ossia da persone appartenenti a etnie tipiche del Medio Oriente e del Nordafrica, mentre le restanti percentuali sarebbero rappresentate da individui con radici nel Sud e nell’Est del vecchio continente. Sempre a detta degli autori della ricerca, solo il 15% di tale quota di abitanti non-teutonici sarebbe formato da richiedenti asilo, in quanto la maggioranza sarebbe caratterizzata da persone stanziatesi in Germania per motivi legati a “lavoro, istruzione, sanità” .

Il numero di residenti di origini straniere sarebbe destinato, sempre a detta degli autori della ricerca, ad “aumentare costantemente” , per effetto delle “leggi favorevoli all’immigrazione” vigenti nel Paese e dei flussi di rifugiati provenienti dai teatri di guerra mediorientali.