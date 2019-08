Germania, bufera su I Verdi: "Inquinano l'ambiente facendo troppi viaggi in aereo"

In Germania, I Verdi, partito ecologista schierato in prima linea nelle battaglie contro il cambiamento climatico e l’inquinamento, sono stati accusati dalla stampa di “ipocrisia” , in quanto osserverebbero, paradossalmente, comportamenti “dannosi per l’ambiente” .

L’emittente pubblica Deutsche Welle ha infatti reso noti alcuni dettagli di un rapporto appena ultimato dal Bundestag e relativo al numero di voli effettuati annualmente dai deputati teutonici. Dal documento curato dal parlamento di Berlino emergerebbe appunto l’inclinazione degli esponenti del partito in questione a fare “viaggi record in aereo” .

Nel 2018, i membri dell’assemblea legislativa nazionale avrebbero percorso a bordo di velivoli, complessivamente, ben 14,6 milioni di chilometri e tali spostamenti avrebbero generato 4mila tonnellate di CO2, gas ritenuto responsabile del surriscaldamento globale. Sempre a detta del rapporto realizzato dal Bundestag, circa il “57%” dei voli incriminati e della conseguente produzione di diossido di carbonio sarebbe da attribuire a “parlamentari ed esponenti de I Verdi” .

Gli spostamenti mediante velivoli erano stati finora ripetutamente bollati da tale partito, nonché dai principali movimenti mondiali a difesa del pianeta, come “i più inquinanti al mondo” e, di conseguenza, la stampa teutonica ha immediatamente puntato il dito contro lo “stridente contrasto” tra le censurabili condotte osservate nel 2018 dai deputati ecologisti e la “sensibilità ambientalista” da questi ultimi “tanto strombazzata” .