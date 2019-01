Non ci sono macchinisti, in Germania corsi per richiedenti asilo

La Germania prepara la strada per trovare occupazione ai richiedenti asilo presenti entro i propri confini, tentando un percorso di formazione per poter avere a disposizione nuovi conducenti ferroviari.

Il progetto più concreto pare quella dello stato federato del Baden-Württemberg, nella parte sudoccidentale del paese. L’intenzione deriverebbe in primis dalla necessità di trovare un impiego ai quasi 45mila richiedenti asilo ancora a spasso. In secondo luogo, a spingere verso una soluzione del genere, ci sarebbe lo scarso interesse dimostrato dai tedeschi dinanzi alla possibilità di ricoprire il ruolo di conducente ferroviario.

Secondo quanto riferito dal ministero dei trasporti del Baden-Württemberg, entro i primi mesi del prossimo anno diventerà un’irrinunciabile necessità quella di reperire mille figure professionali nel settore sopra menzionato, prima di arrivare ad un’inevitabile crisi nei trasporti ferroviari a causa della mancanza di personale.

Basterà una buona conoscenza del tedesco per accedere a corsi di lingua e di formazione professionale pagati direttamente dallo stato federale e da alcune compagnie di trasporto, che si divideranno l’onere delle spese.