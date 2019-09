Giappone crea Polizia speciale per isole contese con la Cina

Cresce la tensione tra il Giappone di Shinzo Abe e la Cina di Xi Jinping. Il "Paese del Sol levante" istituirà una forza di polizia speciale per la difesa delle isole contese con la Cina nel Mar Cinese Orientale.

L'unità di polizia avrà il suo centro operativo sull'isola meridionale di Okinawa, che si trova 420 km a est di Senkaku, isole note ai cinesi come Diaoyu. Secondo quanto riferito dall'emittente pubblica giapponese Nhk l'unità di polizia creata avrà a disposizione armi automatiche e, supponendo che gli scenari includeranno l'atterraggio illegale da parte di eventuali gruppi armati cinesi, verranno schierati membri altamente addestrati equipaggiati con mitragliatrici.

L'esercito e la guardia costiera giapponesi hanno rafforzato già da tempo le loro posizioni attorno alle isole contese del Mar Cinese Orientale, ma questa sarà la prima volta che la polizia istituirà un'unità speciale nella regione, per aiutare a difenderla. L'agenzia di polizia, in una richiesta di bilancio per il prossimo aprile, ha chiesto altri 159 ulteriori funzionari ad Okinawa e a Fukuoka (un'altra prefettura del sud che potrà rispondere velocemente ad eventuali situazioni di crisi nelle isole contese).

Tra Giappone e Cina vige un antagonismo storico perché Pechino non dimentica l’impatto delle due guerre sino-giapponesi sul declino della Cina imperiale e che hanno causato anche la disputa per il controllo delle isole Senkaku/Diaoyu. Il primo ministro giapponese Shinzo Abe lo scorso anno, sette anni dopo l’ultima visita di un capo di governo nipponico in Cina, andando in visita a Pechino, aveva cercato di migliorare le relazioni diplomatiche tra i due grandi paesi asiatici. Adesso si teme che la creazione di questa unità speciale di Polizia possa riaccendere i termini della disputa sul controllo delle isole Senkaku/Diaoyu, come era accaduto nel 2016 quando le tensioni tra i due paesi erano aumentate a causa della presenza di navi della guardia costiera cinese e di navi da pesca continentali nelle acque vicine al gruppo di isole contese.