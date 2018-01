Giubbotti pieni di sabbia per i bambini iperattivi: è polemica

Un giubbotto imbottito di sabbia, una sorta di armatura che pesa tra 1,2 e 6 chilogrammi, usata per far stare fermi i bambini particolarmente attivi e tenerli seduti al loro posto. È l'iniziativa adottata nelle scuole di tutta la Germania, che ha suscitato però numerosi dubbi.

Gli inventori di questa misura assicurano che i benefici sono innegabili e migliori di quelli derivanti da una terapia farmacologica. Ma gli esperti sono molto critici: "Le giacchette ricordano le camicie di forza usate negli ospedali psichiatrici e rendono questi bambini dei diversi".

L'iperattività

Come scrive il Guardian, a un numero sempre maggiore di bambini è diagnosticato ogni anno il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd). Così le scuole tedesche hanno deciso di cercare un rimedio. Ad oggi sono 200 gli istituti che hanno adottato i giubbotti. "I bambini amano indossarle e nessuno è costretto a farlo contro il suo volere" , ha dichiarato Gehild de Wall, a capo dell'unità per l'inclusione della scuola Grumbrechtstrasse di Amburgo, tra le prime a utilizzare i gilet. " Gli alunni saltano in piedi all'opportunità di averla, così la diamo anche a quelli che non ne hanno bisogno per assicurarci che non sia collegata a nessun stigma" .

Genitori divisi

Molte le critiche da parte dei genitori. Alcuni hanno espresso la loro protesta sui social network: "Come si può dire a un bambino: 'Sei malato e come punizione ti faccio mettere una giacca piena di sabbia che ti farà sembrare un idiota davanti al resto della classe'. Secondo me abbiamo perso il senno" , ha scritto un papà su Facebook. Ma c'è anche chi riconosce la validità del metodo. Barbara Truller-Voigt, mamma di Frederick che negli ultimi tre anni è andato a scuola indossando un giubbetto da 2 kg, si è invece dichiarata soddisfatta: "Mio figlio se la mette spontaneamente e pensa che lo aiuti a concentrarsi e a stare fermo" .

Il costo