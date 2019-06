Golfo, Usa inviano mille soldati dopo l'attacco alle petroliere

Gli Stati Uniti annunciano l'invio di mille soldati in Medio Oriente come risposta alle tensioni nel Golfo Persico e l'attacco alle petroliere nel Golfo dell'Oman. A darne notizia, il segretario alla Difesa Patrick Shanahan. Secondo il capo della Difesa Usa, il contingente avrà " scopi difensivi per fare fronte alle minacce aeree, navali e di terra in Medio Oriente ", contribuendo alla sicurezza del contingente civile e militare americano che già opera nell'area.

Shanahan ha fatto sapere che la decisione del Pentagono fa seguito a una richiesta di Centcom, il Comando americano che si occupa di tutta l'area mediorientale, e a seguito di " consultazioni con la Casa Bianca ". Un annuncio che a detta del segretario alla Difesa non si deve considerare come il preludio a una possibile guerra con l'Iran. Ma Shanahan ha anche detto che " continueranno a monitorare la situazione e a modificare i livelli delle forze, in funzione delle informazioni di intelligence riguardanti minacce credibili ".