Grenfell Tower, vigili del fuoco sotto accusa: "Impreparati e inadeguati"

La preparazione degli uomini della London Fire Brigade (Lfb), i vigili del fuoco della capitale britannica, era " gravemente inadeguata " e questo ha contribuito al bilancio delle vittime dell'incendio alla Grenfell Tower. Lo ha rivelato il rapporto di Sir Martin Moore-Bick, il responsabile dell'inchiesta sul rogo che nel giugno 2017 a Londra uccise 72 persone. Tra loro anche i due giovani italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi.

Ma il rapporto sulla più grande perdita di vite umane registrata a Londra dopo la Seconda guerra mondiale non mette solo sotto accusa i vigili del fuoco. Nel documento, anticipato dai media, si legge anche che l'edificio era stato rinnovato in violazione delle norme di sicurezza: contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta che ha prodotto i rivestimenti, " il motivo principale per cui le fiamme si sono propagate così velocemente " sono stati i pannelli fatti di alluminio composito e " lo scioglimento e sgocciolamento del polietilene che bruciava ".

Una tragedia che si poteva quindi evitare. O almeno limitare, ma " la preparazione e pianificazione per affrontare un rogo come quello di Grefell " era molto inferiore a quanto ci si aspettasse e il personale non aveva la formazione adeguata per gestire un incidente su larga scala con un gran numero di chiamate. Fatale, si sottolinea nell'inchiesta, l'indicazione di rimanere barricati negli appartamenti.