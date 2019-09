Harry Potter rimosso dalla scuola cattolica: "Evoca spiriti maligni"

Censurare Harry Potter per via della presenza d'incantesimi. Non se ne parlava da un po', ma il rapporto tra il cattolicesimo e la letteratura fantasy è sempre stato contraddistinto da complessità. Un istituto gestito dai cattolici del Tennessee ha optato con l'eliminare dalla biblioteca scolastica la saga del maghetto di Hogwarts. I 7 libri di K.R. Rowling non fanno più parte dell'elenco delle opere consultabili dagli studenti. Niente più racconti sulla pietra filosofale o sulle creature magiche tra gli scaffali, quindi.

E magari il provvedimento interessa pure le opere successive e precedenti della scrittrice britannica. Per esempio la più importante dopo l'epopea del giovane predestinato, cioè quella sugli "Animali Fantastici", che è divenuta anche una trasposizione cinematografica di successo. Pure in quella narrazione sono presenti degli incantesimi, del resto. Perché Harry Potter, stando alla versione di uno dei consacrati incaricati a Nashville, la stessa versione che è stata riportata da Fox17, può contribuire alla "evocazione di spiriti maligni".