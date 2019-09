La Clinton gela Clooney: "Vuole fare il presidente? Materie troppo complesse"

George Clooney candidato dal Partito Democratico contro Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali americane del 2020? Neanche per idea.

A stroncare sul nascere la suggestiva ipotesi di veder gareggiare l'attore con Donald Trump nel testa a testa che mette in palio le chiavi della Casa Bianca è Hillary Clinton.

La Clinton, presente a Cernobbio in occasione del Forum Ambrosetti, ha gelato i cronisti che le chiedevano informazioni riguardo la candidatura di Clooney tra le fila dei Democratici. “ George ha smentito la voce – ha spiegato Hillary ai giornalisti presenti – ma vi assicuro che se fosse qui tra noi a parlare di Iran, Putin e Afghanistan vi accorgereste che per lui sarebbero temi troppo complessi ”.

Hillary Clinton gela Clooney

In poche parole Hillary Clinton ha definito, tra le righe, Geroge Clooney un incompetente in tema di politica estera e geopolitica. “ Ci sono problematiche così serie – ha aggiunto l'ex segretario di Stato americano – che serve una persona molto preparata. Non dirò niente su chi sarà il futuro candidato. Lo sceglierà il partito e io aiuterò dall'esterno ”.