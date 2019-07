Il ministro anti-migranti che vuole "aprire" i porti italiani

Sull’immigrazione la pensano allo stesso modo, tanto che di questi tempi, lo scorso anno, il ministro dell’Interno Matteo Salvini e l’omologo tedesco, Horst Seehofer, erano concordi nel dire che non dovrebbero essere "i trafficanti di esseri umani", ma “i governi democraticamente eletti”, a decidere “la questione di chi riceve asilo in Europa”. Poi l’idillio si è spezzato. A maggio, dopo il voto per le europee, in un’intervista concessa all’agenzia di stampa tedesca Dpa, il ministro bavarese aveva bocciato l’alleanza sovranista.

Non ci può essere nessuna “fiducia” con gli amici di Marine Le Pen e Alternative für Deutschland. Dalle parole poi, si è passati ai fatti. Ieri da Berlino è arrivata la lettera diretta al Viminale: “Aprite i porti italiani”. “Non possiamo rispondere a quelle navi con a bordo persone salvate facendole navigare per settimane nel mar Mediterraneo solo perché non trovano un porto", ha scritto Seehofer al collega Salvini, con riferimento alle navi delle Ong, Alex e Alan Kurdi, che hanno fatto rotta verso le coste siciliane per scaricare decine di migranti caricati a bordo davanti alle coste libiche.

Ma da quale pulpito arriva la predica sui “porti aperti”? Horst Seehofer, per dieci anni alla guida del ramo bavarese del partito di Angela Merkel, nel 2015 fu uno dei più aspri critici della politica delle “braccia aperte” della cancelliera, che permise ad oltre un milione di profughi provenienti da Siria, Afghanistan, Iraq e Pakistan di stabilirsi all’interno dei confini tedeschi. Per le sue posizioni su Islam ed immigrazione è considerato un falco. Scatenarono un putiferio le sue parole sulla religione musulmana che “non fa parte della Germania” ed è sua la firma apposta in calce al “migration-paket” che contiene le misure più dure sui migranti di tutta l’era Merkel: un tetto di 260mila ingressi l’anno, il taglio dei sussidi per gli stranieri e l'espulsione immediata dei clandestini.

Non solo. Secondo quanto riferisce il Manifesto, in Germania i migranti potranno essere perquisiti senza bisogno di alcun mandato del giudice e tenuti in regime di detenzione preventiva. Il provvedimento, secondo il ministro tedesco, era necessario a “creare un insieme di regole che rispettino ordine e umanità”. E soprattutto per aumentare e rendere più efficaci i respingimenti, visto che, secondo Politico, dal 2015 ad oggi la metà delle 188mila espulsioni effettuate non sono andate a buon fine.

Insomma, se l’Italia deve aprire i porti, le frontiere tedesche si blindano. “Germania ed Italia, Stati membri fondatori dell'Unione Europea, devono riuscire a trovare risposte europee alla sfida della situazione migratoria del Mediterraneo”, scrive Seehofer, sottolineando come l'Italia, in passato, abbia “più volte beneficiato della solidarietà degli Stati Ue”. Ma sull’accoglienza dei profughi trasportati dalle navi battenti bandiera tedesca, il ministro glissa. La Germania è disposta ad accoglierli solo in parte. Salvo poi rispedirli in Italia ancora più velocemente grazie alla nuova stretta sulle espulsioni. Come ricordato su questo giornale lo scorso anno sono stati quasi 3mila i “dublinanti” tornati in Italia dalle città tedesche e 857 dall’inizio del 2019.

Nel primo trimestre di quest’anno si è registrato un vero e proprio boom di richieste di trasferimento nel nostro Paese: 4.602, il 50% in più rispetto ai tre mesi precedenti. E chi si ribella, come dimostrano denunce delle associazioni e inchieste giornalistiche, viene sedato e caricato con le maniere forti sui charter diretti a Roma.