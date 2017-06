I media belgi: "Macron è al 30%"

Come da tradizione alle ultime elezioni francesi i media belgi non hanno rispettato la chiusura dei seggi per le elezioni in Francia. La radiotelevisione di Stato di Bruxelles, Rtbf, ha infatti pubblicato due exit poll concordanti che assegnano la vittoria al primo turno delle legislative francesi per l'Assemblea Nazionale al partito "La Republique en Manche!" del presidente Emmanuel Macron, eletto poco più di un mese fa, con il 30%, insieme ai centristi di MoDem di Francois Bayrou.

La destra gollista dei Les Republicains di Francois Baroin, secondo tra il 19 ed il 20%. L'estrema destra del Front National di Marine Le Pen, terzo partito al 17% (al secondo turno delle presidenziali il 7 maggio ottenne il 33,10%).

L'estrema sinistra di France Insoumise di Jean-Luc Melenchon al 12%. Debacle confermata per i Socialisti dati tra il 7 e l'8%. Questi i dati dei primissimi exit poll ad urne ancora aperte.

In Francia le operazioni di voto si concluderanno alle 19 ma proseguiranno fino alle 20 nelle grandi città. Il dato, solamente indicativo, si limita al primo turno quando vengono assegnati i seggi solo ai candidati che conquistato il 50% dei voti mentre tra una settimana, al ballottaggio, si presentano tutti coloro che oggi hanno preso almeno il 12,5%. Il secondo turno diventa quindi una sfida che in alcuni seggi può anche essere con tre se non quattro rivali. Si conferma intanto anche per Rtbf l'astensionismo record. Per la radio-tv belga alle 20 avrà votato il 50%, ossia un francese su due non sarebbe andato a votare.