Gb, individuata la talpa dei cablo su Trump

Aveva definito Donald Trump un incompetente e la sua amministrazione inetta e disfunzionale, provocando la risentita risposta del presidente americano e minando i rapporti diplomatici tra Washington e Londra. All'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Kim Darroch, non è bastato presentare le dimissioni per uscire dall'occhio del ciclone, perché oggi i media inglesi hanno pubblicato una nuova nota confidenziale ancor più clamorosa delle precedenti.



The Mail on Sunday, che domenica scorsa aveva già reso noti alcuni cablogrammi confidenziali dell'allora ambasciatore Darroch, ha fatto il bis; il tabloid ha infatti divulgato altri cablogrammi riservati che spiegherebbero il vero motivo per cui gli Stati Uniti sarebbero usciti dall'accordo sul nucleare con l'Iran. Secondo il dimissionario ambasciatore, Trump ha stracciato l'intesa raggiunta con Teheran per fare un dispetto a Barack Obama, suo predecessore e autore dello stesso accordo con il governo iraniano. Trump, si legge nella rivelazione, avrebbe agito per pure ragioni di personalità e si sarebbe resto responsabile di un atto di vandalismo diplomatico.



Le prime rivelazioni dei rapporti di Darroch hanno infastidito non poco il presidente americano, che ha definito l'ambasciatore britannico una persona molto stupida. Lo stesso Darroch, poco dopo, è stato costretto a presentare le dimissioni per uno scandalo che ha generato un vero e proprio terremoto diplomatico. Vano il tentativo di Scotland Yard, che aveva subito avvisato la stampa di non pubblicare ulteriore materiale riservato per evitare di peggiorare la situazione, ormai infuocata.

Indagini a tappeto

Intanto la polizia inglese si è subito attivata per individuare la talpa responsabile di aver divulgato i cablogrammi riservati alla stampa. Il Sunday Times, citando anonime fonti governative, ha scritto che l'autore sarebbe già stato individuato e che la fuga di notizie nulla avrebbe a che fare con l'hackeraggio estero di qualche potenza straniera. All'origine di tutto, prosegue il giornale, c'è qualcuno con accesso a file interni e materiale storico.



Resta da capire, oltre a chi sia la misteriosa talpa, come l'autore del gesto sia entrato in possesso delle note confidenziali di Darroch. La polizia inglese ha aperto un'inchiesta affidata all'antiterrorismo. Per ora non ci sarebbero persone indagate, anche se il cerchio sui sospetti si sta restringendo sempre di più.