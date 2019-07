Ora Trump gela Londra: "Non tratteremo più con l'ambasciatore inglese"

"Non tratteremo più con lui". Con un tweet al vetriolo, Donald Trump dichiara di non volere più aver nulla a che fare con l'ambasciatore britannico Kim Darroch che in documenti riservati pubblicati dai media lo ha definito "goffo" e "inetto".

In particolare, ad avere avuto accesso agli appunti di Darroch è stato il Daily Mail. Negli appunti dell'ambasciatore si legge che la carriera del presidente americano potrebbe finire in disgrazia. "Non crediamo davvero che questa amministrazione diventerà sostanzialmente più normale, meno disfunzionale, meno imprevedibile, meno faziosa, meno diplomaticamente goffa e inetta", si legge sul quotidiano britannico.

E intanto Trump non risparmia stilettate alla premier britannica uscente Theresa May, che oggi ha rinnovato la sua fiducia al diplomatico, aggiungendo di non vedere l'ora che ci sia un nuovo capo del governo. "Sono stato molto critico del modo in cui il Regno Unito e il primo ministro Theresa May hanno gestito la Brexit - ha twittato Trump - Che pasticcio hanno fatto lei e i suoi rappresentanti. Io le ho detto come doveva fare, ma lei ha scelto di fare altrimenti. Non conosco l'Ambasciatore, ma non è apprezzato negli Stati Uniti. Non tratteremo più con lui. La buona notizia per il meraviglioso Regno Unito è che presto avremo un nuovo Primo ministro. Ho veramente apprezzato la meravigliosa visita di Stato del mese scorso, ed è stata la Regina che mi ha colpito di più".