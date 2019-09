Israele accusato di spiare le comunicazioni di Trump

L'accusa è pesantissima e arriva a pochi giorni dalle elezioni parlamentari. Israele avrebbe allestito dei dispositivi nei pressi della Casa Bianca, a Washington, per intercettare le comunicazioni dei cellulari attorno all'area circostante.

La clamorosa indiscrezione arriva da Politico.com, che cita anonimi funzionari americani secondo i quali, negli ultimi due anni, il governo statunitense sarebbe stato spiato dagli israeliani.

Un'analisi combinata di polizia scientifica e altre agenzie lascerebbero presupporre che i dispositivi Stingrays rinvenuti nel centro di Washington provengano da Israele. Gli Stingrays sono ispositivi di sorveglianza in miniatura capaci di carpire posizione e informazioni sulle identità degli utenti. Possono inoltre anche acquisire il contenuto delle chiamate e l'uso dei dati.

Il governo israeliano nega ogni coinvolgimento

I funzionari ci vanno giù pesante, sostenendo che i dispositivi si trovassero in quella zona per spiare niente meno che il presidente Donald Trump e i suoi più stretti collaboratori. Non è chiaro se il presunto spionaggio israeliano abbia avuto successo o meno, né quante e quali informazioni siano state carpite da intelligence straniere.



Lo Stato ebraico, dal canto suo, si tira fuori e nega ogni coinvolgimento. Il ministro degli Esteri di Israele, Israel Katz, ha dichiarato che il suo Paese “ non conduce alcuna missione di spionaggio negli Stati Uniti ”.