L'ultimo desiderio di nonno Norbert: "Datemi una birra prima di morire"

Nonno Norbert è morto dopo aver realizzato il suo ultimo desiderio: bere una birra insieme alla sua famiglia. Aveva 87 anni, viveva ad Appleton, nel Wisconsin, e da tempo lottava contro un cancro al colon. È morto il giorno dopo che il nipote Adam Schemm, amministratore delegato di una società di Milwaukee, ha postato sui social la foto che immortala questo momento.

“ Mio nonno – ha scritto Adam su Twitter – è morto oggi. Ieri sera tutto quello che voleva fare era bere un’ultima birra con i suoi figli ”. L’immagine della famiglia, riunita attorno all’anziano a letto con la sua ultima bottiglia, è diventata virale e ha ricevuto ad oggi 31mila 117 retweet, quasi 5mila commenti e 322mila “Mi piace”. Inizialmente il nipote era indeciso sul pubblicare o meno la foto sui social, poi ha pensato che meritasse di essere condivisa perché ha aiutato genitori e parenti ad elaborare il lutto.

“ Ci ha aiutato con il nostro dolore – ha raccontato Schemm alla BBC – . È confortante vedere che i miei nonni e i loro figli erano tutti insieme negli ultimi momenti della sua vita ”. “ Sembra aver attinto ad un senso di comunità – ha aggiunto Adam – e chiaramente è un momento che moltissime persone capiscono. I commenti sono stati davvero gentili, ho visto foto di persone che brindavano con bottiglie di birra in suo onore. Immaginavo che chi lo conosceva avesse voglia di vedere mio nonno e di rispondere, ma non avevo idea di quante persone potesse aiutare quell’immagine ”.

Come accaduto per la “missione frullato” di Emily Pomeranz, la partecipazione al lutto è stata spontanea e sincera: le reazioni arrivate da varie zone degli Stati Uniti sono state le più disparate e tutte positive. Ben Riggs di Indianapolis ha vissuto una vicenda simile: il nonno Leon, 86 anni e malato di Alzheimer, prima di chiudere gli occhi per sempre si è fatto immortalare con le sue ultime volontà: una birra e una sigaretta. Brigid Reilly, una donna di Philadelphia, ha riunito la propria famiglia attorno a nonna Theresa, scomparsa a 84 anni non prima di passare la notte finale accompagnata dalle sue tre grandi passioni: la musica di Frank Sinatra, il sushi e un bicchiere di Baileys. La foto scattata nella stanza d’ospedale è stata persino stampata e mostrata al funerale. “ Abbiamo fatto anche un video – spiega la nipote alla BBC – per commemorare la sua vita. Sono stata fortunata a passare quegli ultimi momenti con lei ”.

Un tema sensibile come la morte diventa un momento da condividere. “ Se c’è una lezione in questa foto – dice alla BBC la giornalista Ann Neumann, autrice del libro The Good Death – è segnare e tenere a cuore tutto il tempo che abbiamo trascorso con le persone che amiamo. Alza una birra, tieniti per mano, condividi le storie: il tempo è limitato ”.