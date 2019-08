Mancata vendita Groenlandia, Trump cancella la visita in Danimarca

Donald Trump ha cancellato dalla sua agenda la visita in Danimarca prevista all’inizio del prossimo settembre.

Il presidente americano, che nei giorni scorsi aveva detto di essere interessato ad acquistare la Groenlandia, è irritato per la risposta ricevuta da Copenaghen. Il governo danese, per bocca della premier Mette Frederisken, ha detto di non essere interessato ad alcuna offerta e di non voler cedere la propria isola agli Stati Uniti.

Con un tweet dei suoi, Trump ha creato un mezzo strappo diplomatico con il paese scandinavo. “ La Danimarca – ha scritto stizzito il tycoon - è un paese molto speciale con persone incredibili, ma sulla base dei commenti del primo ministro Mette Frederisken, che non sarebbe interessata a discutere dell’acquisto della Groenlandia, rimanderò il nostro incontro in programma tra due settimane ad un’altra volta ”.

Lo stupore della Danimarca

Non è finita qui, perché Trump non ha risparmiato un cinguettio rivolto direttamente alla Frederisken: “La prima ministra ci ha così permesso di risparmiare una grande quantità di denaro e sforzi, sia da parte degli Usa che per la Danimarca, essendo stata così diretta. La ringrazio per questo e non vedo l’ora di riprogrammare qualcosa in futuro ”.

La Danimarca è rimasta stupita dalla reazione di Trump. La casa reale ha espresso tutta la sua sorpresa in un commento scritto inoltrato alla televisione pubblica Dr, mentre Martin Ostergaard, a capo della sinistra radicale, ha risposto così all’inquilino della Casa Bianca: “ La realtà trascende la finzione, quest’uomo è imprevedibile ”.

Trump avrebbe dovuto visitare ufficialmente la Danimarca in seguito all’invito della regina Margrethe II, e nel programma era previsto anche un incontro con Frederisken. In molti si aspettavano che The Donald usasse il faccia a faccia con la premier danese per discutere sulle questioni geopolitiche legate all’artico, Groenlandia compresa. Ma il tutto, adesso, è rimandato a data da destinarsi.