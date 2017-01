La May tende la mano a Trump "Insieme guideremo il mondo"

Theresa May sogna di diventare una nuova Margaret Thatcher? Forse è presto per dirlo, ma è certo che in molti vedono già nell'asse che il premier britannico tenta di stabilire con gli Usa una riedizione di quello che negli anni Ottanta venne fissato fra la Lady di Ferro e l'allora presidente Ronald Reagan.

In viaggio verso Philadelphia, la May avrebbe annunciato che Regno Unito e Usa "possono ancora guidare il mondo, insieme". Secondo i media britannici è questo il messaggio con cui il primo ministro di Sua Maestà intende rivolgersi al tycoon appena insediato alla Casa Bianca.

Appare evidente che dopo il divorzio dall'Europa sancito nel voto della Brexit a giugno dell'anno scorso, Londra intende rafforzare gli storici legami con l'ex colonia, rilanciando l'ormai secolare alleanza fra le due sponde dell'Atlantico settentrionale.

Non è un caso, infatti, che il primo leader internazionale a incontrare il neo presidente sia proprio la May. La parola d'ordine sarà "riscoprire la fiducia reciproca", smussando gli angoli sui temi che più vedono distanti Londra e Washington (uno su tutti, l'atteggiamento verso la Russia).

Il primo ministro britannico parlerà prima al "Republican Retreat" di Philadelphia e quindi si sposterà alla Casa Bianca per incontrare il presidente.