Melania Trump: "Sto bene, voglio tornare alla Casa Bianca"

"Mi sento bene & sono ansiosa di tornare a casa @Casa Bianca". La first lady americana Melania Trump torna a parlare su Twitter dopo l'intervento ai reni. La moglie del tycoon ha ringaziato il personale del Walter Reed Medical Unit, l'ospedale dove è stata operata lunedì e dove è previsto rimanga ricoverata per tutta la settimana.

L'annuncio dell'operazione è stato dato in maniera del tutto inaspetta dalla Casa bianca tre giorni. Un fulmine a ciel sereno che ha impensierito molti, dato che Melania, secondo quanto riportano diversi sondaggi, è sempre più amata dal popolo americano.

Subito dopo l'operazione, lo staff della first lady ha fatto sapere: "La procedura è andata bene e non ci sono state complicazioni". Melania, inoltre, non "non vede l’ora di riprendersi pienamente in modo tale da poter continuare il suo lavoro per i bambini ovunque". Solamente pochi giorni fa, infatti, la first lady aveva lanciato la sua iniziativa "Be best", che si occuperà della "salute sociale, emotiva e fisica" dei più piccoli.