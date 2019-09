Merkel e ministro al vertice sul clima su due voli diversi: è polemica

La coerenza, diceva qualcuno, è la virtù degli imbecilli. Forse è per questo che i paladini dell'ambientalismo d'accatto, come quello rappresentato dalla piccola Greta Thunberg, fanno appelli per la salvaguardia del pianeta senza adeguare in prima persona le proprie azioni quotidiane. Come non citare Beppe Grillo, che ormai da decenni chiede ai suoi adepti di usare la bicicletta per non inquinare e poi va in giro su auto sportive. O la stessa Greta, pizzicata durante uno dei suoi viaggi in treno a usare una bottiglietta di plastica.

Ma la poca coerenza in materia ambientalista diventa ancora più roboante se a essere coinvolta è niente meno che Angela Merkel. La cancelliera tedesca, nel suo discorso durante il vertice Onu sul clima di New York, ha detto che "Noi tutti abbiamo sentito il grido d'allarme dei giovani", testimoniando il tutto con "il pacchetto clima" varato pochi giorni fa dal governo tedesco che rappresenta "l'inizio di un cambiamento profondo" in Germania.

La cancelliera, prima di volare nella Grande Mela, aveva annunciato un piano da 100 miliardi di euro di qui al 2030 (54 solo tra il 2019 e il 2023), per ridurre le emissioni di anidride carbonica. E a New York, a margine del suo discorso, ha incontrato anche Greta. Le due sono state viste conversare piacevolmente per qualche minuto, accomunate dall'intento di fare qualcosa per limitare a 1,5 gradi il riscaldamento globale entro il 2100. Ognuno deve dare il proprio contributo. Ed è qui che, insieme alla coerenza, casca l'asino. In Germania si fa un gran parlare della vicenda che ha coinvolto Merkel e il ministro della Difesa, Kramp Karrenbauer. Che sono volate alla volta di New York su due aerei diversi, decollati a pochi minuti di distanza. La cancelliera ha viaggiato sul jet A340 del governo, mentre il ministro su un A310 dell'aeronautica militare tedesca,

Secondo i loro portavoce, è stato fatto per "motivi organizzativi" e "mancanza di posto". Infatti, insieme a Merkel hanno viaggiato altri esponenti del governo. Dunque, non ci sarebbe stato spazio per Karrenbauer e la sua delegazione composta da 12 persone. Il caso è stato sollevato dai quotidiani Spiegel e Bild per ragioni ambientali ed economiche, visti i maxi costi legati ai due aerei utilizzati.