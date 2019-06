Messico, compagnia aerea offre voli a 1 dollaro per rimpatrio di migranti

Biglietti aerei al costo di un dollaro, per chi intende tornare a casa. È l'offerta di Volaris, una compagnia aerea messicana, che offre la possibilità di volare a bassissimo prezzo a tutti i migranti senza documenti, che vogliano ritornare nel loro Paese.

Il progetto si chiama Reuniting Families e, spiega la compagnia aerea, punta ad "agevolare il rimpatrio dei migranti" originari dell'America Centrale. Fino al 30 giugno, chi vuole tornare in Costa Rica, El Salvador e Guatemala pagherà solamente un dollaro il biglietto aereo. I migranti potranno rivolgersi agli aeroporti di Tijuana e Ciudad Juarez, entrambi vicini alla frontiera con gli Stati Uniti, o a quelli di Guadalajara e Città del Messico. Il prezzo più che vantaggioso, però, non include le tasse aeroportuali, che in alcuni aeroporti possono arrivare anche a raggiungere i 45 dollari, quando si tratta di voli internazionali.

Negli ultimi mesi, in Messico si sono riversati numerosi migranti, attirati dall'annuncio del presidente di sinistra Andrés Manuel Lopez Obrador che, il primo dicembre scorso, aveva assicurato una politica migratoria più flessibile. In realtà, però, chi emigra lo fa con l'obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti e in molti sono riusciti a entrare illegalmente nel Paese guidato da Donald Trump. Il fatto ha provocato una forte tensione tra Washington e Messico, con minacce da parte di Trump circa l'imposizione di elevati dazi doganali, da applicare sulle importazioni dal Messico. Per questo, il Messico ha accettato di rafforzare la sorveglianza alle frontiere, aumentando il numero di rimpatri e le strategie per far tornare i migranti nel proprio paese.