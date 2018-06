Macron telefona a Conte ma non si scusa. Di Maio: "Non indietreggiamo"

Una telefonata cordiale, anche se restano tutti i nodi. Perché la parola "scusa" dalla bocca di Emmanuel Macron ancora non è uscita. "C'è il tempo dell'emozione e il tempo del lavoro per affrontare temi importanti come la crisi migratoria" , continua a ribadire il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. Ma gli insulti (violentissimi) e le accuse (pesantissime) restano. È stato proprio il capo dell'Eliseo ad accusare il governo italiano di "cinismo e irresponsabilità" per non aver fatto attraccare la nave Aquarius in un porto italiano. Senza scuse, però, i rapporti tra i due Paesi rischiano di essere compromessi. Tanto che, nonostante la telefonata arrivata ieri notte, il premier Giuseppe Conte resta orientato a non andare al vertice di Parigi di domani.

Le istituzioni italiane sono compatte nel mostrare i muscoli alla Francia. Come riporta il Corriere della Sera, anche Sergio Mattarella avrebbe dato "pieno appoggio" a Conte, condividendo "sia la convocazione dell'ambasciatore francese sia la necessità di scuse formali" . "Non credo che la Francia ci possa dare lezioni. Finché non arriveranno le scuse - ha messo in chiaro anche il vice premier Luigi Di Maio - noi non indietreggiamo" . Per il capo politico del Movimento 5 Stelle, anche se c'è "sempre tempo per tornare indietro, chiedere scusa e ripartire" , adesso è fondamentale che finisca "l'epoca in cui si pensava che l'Italia la puoi sempre abbindolare" . Per buttare tutto alle spalle, a Conte non basta una telefonata "cordiale" dall'Eliseo. Da Macron o, comunque, da qualcuno del suo governo, si aspetta appunto scuse ufficiali.