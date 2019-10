Dedicata a Kayla Mueller l'operazione che ha ucciso al Baghdadi

Alla fine, l'operazione militare che ha portato all'uccisione di Abu Bakr al Baghdadi, califfo dell'autoproclamato Stato islamico, è stata intitolata a Kayla Mueller, la cooperante e attivista statunitense, catturata, torturata e uccisa dai terroristi dell'Isis, dopo essere stata stuprata (più volte) dallo stesso leader della cellula. A rivelarlo, il consigliere per la Sicurezza nazionale, Robert O' Brien, in un'intervista rilasciata alla Nbc. La giovane americana venne rapita nel 2013 e rimase prigioniera del gruppo affiliato a Daesh per 18 mesi. Secondo le ricostruzioni, morì in una prigione del gruppo terroristico nel 2015, quando aveva 26 anni.

E in queste ore è arrivato anche il commento dei familiari della 26enne, che hanno fatto sapere che se l'ex presidente americano, Barack Obama, fosse stato "deciso" come lo è stato Donald Trump, ordinando un blitz per salvarla, Mueller sarebbe ancora in vita. " Continuo a dire che Kayla sarebbe ancora qui e se Obama fosse stato deciso come il presidente Trump, lo sarebbe stat a", hanno dichiarato i genitori al The Arizona Republic.