Morte Epstein, l'autopsia smentisce l'ipotesi del suicidio?

Si infittisce ancora di più il mistero su Jeffrey Epstein, il miliardario americano morto in carcere a New York dopo essere stato accusato di decine di violenze sessuali su minorenni. Secondo il Washington Post, i primi risultati dell'autopsia sul cadavere del broker "aumentano le domande sulle circostanze della morte". Infatti, la tesi ufficiale è che Epstein si sia suicidato impiccandosi.

In realtà, come spiega il noto quotidiano statunitense, l'uomo potrebbe essere stato ucciso. Infatti, gli esami autoptici hanno riscontrato la rottura di alcune ossa nel collo di Epstein, in particolare dell'osso ioide che negli uomini si trova vicino al pomo d'Adamo. È una frattura che può sì avvenire nei casi di impiccagione, specie negli individui più giovane, ma risulta più frequente "nelle vittime di omicidio per strangolamento". Ora si attendono i risultati dei test tossicologici.

Intanto, l'ufficio del medico legale che sta facendo gli esami su Epstein ha chiesto se esistano dei filmati in grado di dimostrare se nelle ore precedenti alla morte del broker qualcuno sia entrato nella sua cella. In base a uno studio citato dal Washington Post, su 20 suicidi per impiccagione avvenuti in Trailandia soltanto nel 25% dei casi l'osso ioide era rotto. Jeffrey Epstein era stato arrestato il 7 luglio con le accuse di abusi e traffico di minori. Poco più di un mese dopo, il 10 agosto, il suicidio per impiccagione in carcere.

Una morte avvolta nel mistero, soprattutto perché il miliardario avrebbe tenuto un diario segreto con appuntati tutti gli incontri con tutti i suoi amici potenti. Il nome più importante uscito nelle ultime ore è quello dell'ex presidente americano Bill Clinton, di cui è stata trovata una foto all'interno di una delle lussuosissime dimore di Epstein. Un'immagine nella quale l'esponente democratico sarebbe vestito da donna. Per il momento, sulla morte del broker sono state aperte due inchieste, una delle quali guidata dall'Fbi.