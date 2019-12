New York, sparatoria a Jersey City: un morto e diversi feriti

Sparatoria a Jersey City, vicino a New York, dove una persona ha perso la vita nei pressi di un supermarket kosher dopo essere stato ricoverato in ospedale. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni rese note dalla stampa locale, sarebbero diversi i feriti: tra questi non si esclude ci siano anche due agenti di polizia. Al momento il bilancio non è stato confermato: la situazione è in continua evoluzione. Intanto è stata evacuata l'intera area in questione; inoltre una scuola vicina sarebbe stata bersagliata da due colpi di pistola. Sul profilo Twitter della scuola pubblica di Bayonne si legge: " Tutte le scuole di Bayonne si trovano in un rifugio a titolo precauzionale a causa dell'attività della polizia e delle indagini a Jersey City. La sicurezza per i nostri figli e il nostro personale è la nostra priorità ".

All Bayonne schools are in a shelter in place as a precaution due to police activity and investigation in Jersey city. Safety for our children and staff is our number one priority. — BayonneBOE (@BayonneBOE) December 10, 2019

Il governatore Phil Murphy ha dichiarato: " Sono stato informato sulla situazione che si sta svolgendo a Jersey City. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolte agli uomini e alle donne del dipartimento di polizia di Jersey City, in particolare agli ufficiali feriti durante questa sparatoria, ai residenti e agli scolari attualmente sotto blocco ".

La sparatoria

È caccia a due persone, probabilmente un uomo e una donna, che hanno aperto il fuoco con dei fucili. Jersey City è una cittadina di poco meno di 300 mila abitanti situata nello stato del New Jersey, anche se si affaccia sulla Baia di New York. Sui social sono state diffuse le prime immagini della sparatoria. La polizia di stato del New Jersey ha dichiarato di aver schierato unità canine, di aviazione e dei servizi di emergenza del NYPD per fornire assistenza.

JUST IN: Massive police response right now in New Jersey after active shooter was called in possible hostage situation. Stay tuned! pic.twitter.com/QXKRoUs0v3 — Mark Kennedy (@RealMarkKennedy) December 10, 2019