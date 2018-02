"Niente cibo gratis agli stranieri". E l'ente benefico finisce nella bufera

La scelta della Tafel e.V., associazione di beneficienza che distribuisce il cibo alle persone povere, è già diventato un caso nazionale. A dividere profondamente la Germania è stata la scelta di dare i pacchi alimentari solo ai cittadini tedeschi. Una vera e propria rottura con quanto fatto sinora maturata dopo che negli ultimi tre anni, come racconta il Corriere della Sera, il numero degli immigrati, che andavano a bussare alla loro porta per avere qualcosa da mangiare, è più che raddoppiato. "Nel mese di dicembre - hanno fatto sapere dalla Tafel e.V. - gli stranieri sono stati il 75 per cento" .

"I bisognosi - tuonano le altre associazioni benefiche - non si possono distinguere per nazionalità" . La polemica è subito montata e ad Essen, città del Nord Reno-Vestfalia dove opera la Tafel e.V., sono piovute critiche da tutta la Germania. "Il bisogno - ha fatto eco Jochen Bruehl, il presidente dell'associazione federale che raggruppa le 900 banche del cibo tedesche - viene prima di tutto e in nessun caso deve pesare l'origine" . Ma la Tafel e.V. non è disposta a fare un passo indietro. Anzi, Jörg Sartor ha difeso spada tratta di "non accettare nuovi stranieri oltre a quelli già registrati" . "Negli ultimi anni il pensionato, la vedova, la ragazza madre tedeschi hanno smesso di venire da noi perché si sentivano a disagio a stare in fila accanto a giovani extracomunitari che non rispettano le regole, cercano di passare avanti, spingono - ha spiegato al Corriere della Sera - vogliamo ristabilire un equilibrio, è solo una misura di emergenza temporanea, forse fino alla primavera. E comunque, ancora adesso 7 su dieci di quelli che aiutiamo sono stranieri" .