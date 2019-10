Nuove accuse a Trump: "Frequentava un sex club gestito dalla mafia"

Non c'è pace per il presidente americano Donald Trump: ogni giorno il tycoon viene travolto nuove da accuse, scandali e rivelazioni. L'ultima, in ordine di tempo, emerge dal libro " All the President's Women: Donald Trump and the Making of a Predator ", in uscita negli Usa in questi giorni.

Secondo quanto riferito nel libro, negli anni '80 Trump frequentava un sex club di Times Square (New York) gestito dalla mafia e una volta avrebbe chiesto di avere un rapporto a tre con una porno star e un'altra ragazza.

Una rivelazione imbarazzante che però non sembra avere un fondo di verità. Secondo quanto riporta il Daily Beast, citato da AdnKronos, il presunto testimone oculare dell'episodio sarebbe un ex malavitoso di nome John Tino, sulla cui attendibilità hanno dubbi gli stessi autori del libro. Autori che non sono riusciti neanche a rintracciare le donne coinvolte nei fatti rivelati.