Obama celebra Greta Thunberg: è la paladina della sinistra globale

Per diventare a tutti gli effetti la beniamina della sinistra chic globale a Greta Thunberg mancava soltanto la benedizione di Barack Obama. L'attivista svedese per il clima ha incontrato l'ex Presidente degli Stati Uniti a Washington Dc ed è stata elogiata dall'esponente del partito democratico americano: " A soli 16 anni Greta Thunberg è già tra i più grandi difensori del nostro pianeta. Riconoscendo che sarà la sua generazione a dover gestire i danni del cambiamento climatico, non ha paura di spingere per una vera azione" ha sottolineato Obama su Twitter, pubblicando una foto mentre stringe la mano a Greta. " Lei incarna la nostra visione alla Fondazione Obama – ha aggiunto l’ex presidente - un futuro delineato da giovani leader come lei ".

È sempre più chiaro che la battaglia per il clima dell'attivista di Fridays for Future non è "apolitica" come qualcuno all'inizio pensava, ma fortemente ideologica e schierata tutta a favore della sinistra progressista mondiale: sinistra che grazie alla visibilità internazionale di Greta e alla grande popolarità fra i più giovani, ha potuto cambiare pelle in un periodo di grave crisi di consensi e attuare un processo di rebranding tutto incentrato sul climaticamente corretto. Non a caso, da quando è emerso il fenomeno Greta, tutti i leader progressisti mondiali hanno cominciato a parlare di Green New Deal o hanno posto la lotta ai cambiamenti climatici al primo posto della loro agenda politica.

È per questo motivo che l'attivista svedese ha incontrato il "buono" Barack Obama a Washington Dc e la prima cosa che ha fatto appena arrivata negli Stati Uniti via mare dopo il controverso viaggio a bordo della nave di Pierre Casiraghi, è stata attaccare il Presidente Donald Trump. " Tutti mi chiedono sempre di Donald Trump. Io dico 'ascolta la scienza' e lui ovviamente non lo fa" ha affermato un paio di settimane fa la sedicenne attivista svedese icona della lotta contro i cambiamenti climatici, accolta come una star da centinaia di persone al suo arrivo a New York dopo 15 giorni di traversata atlantica a bordo dello yacht Malizia II.

Sempre a Washington Dc, l'ong Amnesty International ha insignito l’attivista per il clima e il movimento dei Fridays for Future del premio Ambasciatrice della coscienza 2019. Alla 16enne svedese è stato conferito il massimo riconoscimento dell’organizzazione internazionale, che " celebra persone che hanno mostrato un coraggio e leadership speciali schierandosi dalla parte dei diritti umani ": persone che secondo l'organizzazione umanitaria hanno agito secondo la loro coscienza e il cui talento è fonte d’ispirazione per altre persone. Greta ha poi rimproverato i senatori statunitensi della task force per il cambiamento climatico. " Ci state provando ma non fate abbastanza " per il clima, ha detto loro Greta che, il prossimo 20 settembre, alla vigilia del 'Climate Action Summit' dell'Onu, guiderà da New York lo sciopero mondiale a sostegno della lotta contro il cambiamento climatico.