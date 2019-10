Gli Obama ripartono dai docufilm: così sperano di influenzare l'elettorato americano

I coniugi Obama hanno finanziato una sere a puntate su Netflix sulla corretta alimentazione che sarà girata in parte anche in Italia.

Barack Obama e la consorte Michelle si sono tuffati nel business dei docufilm, e l'accordo milionario stretto un anno fa con la popolare piattaforma di streaming è la prova che la coppia intende fare sul serio.

Sono molti i progetti in cantiere, anche se il primo vero antipasto della partnership è stato "American Factory", documentario uscito lo scorso agosto per conto della Higher Ground Productions che risponde agli Obama e riguardante la situazione di una fabbrica americana in crisi economica acquistata dai cinesi.

Influenzare l'elettorato

Già un anno fa gli Obama avevano descritto quale fosse il loro obiettivo, ovvero " trattare temi sensibili, come la razza, la democrazia e i diritti civili " per " educare e ispirare il pubblico ", oltre ovviamente a intrattenerlo.

In poche parole, Mr. Obama punta sullo storytelling per orientare (o meglio influenzare) l'elettorato americano. I Democratici ringraziano in vista di una possibile discesa in campo della signora Michelle.

Tornando alla serie sul cibo, questa si intitolerà "Listen To Your Vegetables & Eat Your Parents" - che può essere tradotto come "Ascolta le tue verdure e mangia i tuoi genitori" - e affronterà il tema della corretta educazione alimentare negli adolescenti.

I produttori del progetto gireranno il mondo per parlare di cibo sano, e faranno tappa in Italia in due circostanze: a Modena e Venezia. Le riprese inizieranno a ottobre ma non è ancora stata fissata una data per la sua messa in onda. Voci di corridoio sostengono che la serie potrebbe essere distribuita nel 2020.