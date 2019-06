Ora i tedeschi fanno a gara per pagare le spese legali alla "capitana"

L'arresto della capitana della Sea Watch, Carola Rackete, ha sconvolto la Germania. E così i tedeschi hanno deciso di far partire una raccolta fondi per pagare le spese legali della 31enne.

Sono stati due volti noti della tv tedesca, i presentatori Jan Bohmermann e Klaas Heufer-Umlauf, a lanciare l'idea: i due, in un video pubblicato su Youtube, hanno espresso solidarietà alla giovane e chiesto donazioni.

" Con gli eventi degli ultimi giorni, questa politica priva di scrupoli ha raggiunto un nuovo picco di degrado. Chi salva vite non è un criminale. Da nessuna parte nel mondo e certamente non nella nostra Europa libera, democratica e accogliente ", hanno spiegato chiedendo di donare fondi per contribuire alle spese legali.

E così, in poche ore, si sono superati i 400 mila euro. Soldi che si aggiungono a quelli delle numerose raccolte fondi che sono state lanciate in tutta Europa per sostenere la Sea Watch e la sua capitana.