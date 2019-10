Ora Trump attacca Biden: "Bravo solo a leccare il c..."

Durante un comizio elettorale in Minnesota Donald Trump non riesce a trattenersi. E attacca senza freni il rivale democratico Joe Biden che, secondo il presidente americano, piace " solo perché ha capito come leccare il c... a Barack Obama ". Biden " non è mai stato considerato intelligente, non è mai stato considerato un buon senatore ", tuona ancora Trump.

Ma l'attacco non finisce qui. " Sleepy Joe - continua il presidente - e i suo amici hanno svenduto l'America. I Biden sono diventati ricchi mentre l'America veniva derubata ".

Poi, scatenato, parla dell'Ucraina-gate, prendendo di mira il figlio di Biden, Hunter, sul quale aveva chiesto al presidente ucraino Zelensky di indagare. E così la tensione si alza con la folla che urla "in galera", rivolgendosi a Biden.