Prima stangò pensionati italiani ora Monti punta a quelli francesi

In un colpo solo Mario Monti ha rivendicato l'utilità della legge Fornero e dato il suo endorsement a al presidente francese Emmanuel Macron, impegnato da 39 giorni in un estenuante braccio di ferro con la "piazza" a causa dell'indigesta riforma delle pensioni da lui proposta.

Partiamo da Parigi. Data la veemenza – e a tratti anche la violenza – delle proteste di una consistente fetta del popolo, Macron ha fatto un piccolo passo indietro e ritoccato la sua riforma pensionistica, accettando di ritirare in via provvisoria l'innalzamento dell'età minima a 64 anni.

Come sottolinea il quotidiano La Verità, in Francia il tema della riforma pensionistica è un nodo spinosissimo. Oltralpe esistono infatti 42 regimi speciali, suddivisi in varie categorie, e mai nessun presidente è riuscito a riordinarli. Ci sta provando Macron, che tuttavia si è subito reso conto di esser finito in un ginepraio.

Il Capo dell'Eliseo proponeva l'introduzione di un sistema universale, con l'eliminazione dei vari regimi e l'introduzione di requisiti pensionistici uguali per tutti i lavoratori, ma soprattutto l'entrata in vigore di una soglia di età di 64 anni per poter ottenere il trattamento pensionistico pieno. Chi dovesse scegliere di andare in pensione a 62 anni, cioè la soglia minima confermata, percepirebbe un assegno più basso. Ebbene, Macron ha ritirato quest'ultimo punto.

Una marcia indietro che non è piaciuta a Monti. L'ex premie, nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, ha "schiaffeggiato" metaforicamente il povero Macron: “ Mi auguro sia solo una ritirata temporanea. Altrimenti sarebbe un segnale negativo per il presidente francese e per l' Europa: Macron è il leader con le idee più avanzate sul come costruire una nuova Europa. La sua forza nello spingere su questo sentiero gli altri Paesi europei, a partire dalla Germania, risulterebbe tanto più attenuata quanto meno riuscisse ad andare avanti sulle riforme strutturali a casa sua ”.

Monti difende (ancora) la legge Fornero

Monti non si è limitato a rimbrottare il capo dell'Eliseo. Ha pure rimarcato con convinzione la necessità della legge sulle pensioni (italiane) firmata da Elsa Fornero e introdotta nel 2011 ai tempi del suo governo tecnico. Una legge, ha dichiarato il senatore a vita, “ poi oggetto di tanti attacchi vigliacchi ”.