La pornostar Stormy Daniels: "Trump mi disse che gli ricordavo sua figlia"

Nuovo gossip (o se voletelo chiamatelo fango) contro Donald Trump. L'attrice porno Stormy Daniels in un'intervista a "60 Minutes", sulla Cbs, rivela alcuni dettagli pruriginosi. "Tu sei speciale, mi ricordi di mia figlia", le avrebbe detto il tycoon nel 2006, dopo un incontro intimo. Trump avrebbe anche aggiunto che lui e la moglie Melania, che all'epoca aveva da poco partorito, avevano stanze separate.

La Daniels racconta che nel 2011 è stata minacciata che aveva accettato di "vendere" la sua storia per 15.000 dollari. Daniels si trovava in auto con la figlia piccola, in un parcheggio di Las Vegas, quando una persona le si avvicinò e le disse: "Lascia stare Trump, dimentica la storia". Poi quella persona si sporse e, dopo aver guardato sua figlia, disse: "È una bellissima bambina, sarebbe un peccato se succedesse qualcosa a sua madre".

Trump ha negato qualsiasi stretta relazione con la Daniels. Sebbene non contenga rivelazioni significative, questa intervista su "60 Minutes", che la Cbs ha promosso per oltre una settimana, potrebbe creare qualche imbarazzo al presidente degli Stati Uniti. Per la prima volta la donna ha parlato pubblicamente dell’argomento. Le indiscrezioni sul suo conto erano uscite a gennaio sul Wall Street Journal. Il quotidiano finanziario aveva parlato del rapporto tra Trump e Stephanie Clifford (vero nome di Stormy Daniels) rivelando che uno dei più fedeli sostenitori del presidente, Michael Cohen, aveva dato 130.000 dollari all’attrice per "comprare" il suo silenzio, pochi giorni prima delle elezioni presidenziali del novembre 2016.

Nell’intervista Stormy Daniels ha affermato di avere avuto rapporti sessuali con Trump nel luglio 2006 a margine di un torneo di golf a Lake Tahoe (tra Nevada e California). L’attrice e l’uomo d’affari sarebbero rimasti in contatto per un anno. Secondo quanto racconta la donna Trump le aveva fatto balenare l’ipotesi di un posto nello show televisivo "The Celebrity Apprentice", una promessa che è rimasta tale.