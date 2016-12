"Preoccupati per Elisabetta II". Allarme sulla salute della Regina

La preoccupazione monta di ora in ora. Tutto è iniziato con l'annullamento del viaggio a Sandringham all'ultimo minuto. L'ufficio stampa di Buckingham Palace ha diramato un breve comunicato per spiegare che Elisabetta II non si sentiva bene a causa di un forte raffreddore. Malanno che avrebbe colpito sia la regina sia il principe Filippo, duca di Edimburgo. Il Telegraph, però, non ha creduto alla tesi di Buckingham Palace. E ha lanciato l'allarme: "Aumentano le preoccupazioni per la salute della regina" .

L'Inghilterra è con il fiato soseso. Le prime avvisaglie sono di qualche giorno fa, quando la regina Elisabetta II ha deciso di non essere più la patrona del torneo di tennis di Wimbledon. Come ha reso noto l'All England Lawn Tennis Club, ha assegnato il compito alla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton. La monarca britannica, 90 anni, era patrona di Wimbledon dal 1952. L'ultima volta che ha visitato il tradizionale evento sull'erba era nel 2010, quando ha assistito agli incontri con Andy Murray, Roger Federer, e le sorelle Serena e Venus Williams. "Vogliamo ringraziare Sua Maestà per il suo servizio incrollabile al club durante il suo tempo come patrona - ha detto il presidente Wimbledon, Philip Brook - è stato un grande onore riceverla nella edizione 2010 di Wimbledon e rimarremo immensamente orgogliosi del suo ruolo nella storia del club e del torneo" .

La regina Elisabetta II ha recentemente assegnato il suo ruolo di patrona di diverse organizzazioni e associazioni di beneficenza e sportive, come ad esempio la Federazione ciclistica britannica o la Welsh Rugby Union. L'edizione 2017 di Wimbledon, il terzo Grande Slam della stagione di tennis, si giocherà dal 3 al 16 luglio. Questa notizia, insieme all'annullamento del viaggio a Sandringham all'ultimo minuto, ha allarmato il Daily Telegraph che ha subito alzato i sospetti sulle condizioni della salute di sua maestà. La Bbc, invece, ha gettato acqua sul fuoco scrivendo che il viaggio a Sandringham è stato solo rimandato di pochi giorni.

The Queen has cancelled her plans to travel to Sandringham today. She's understood to be feeling unwell. — Peter Hunt (@BBCPeterHunt) 21 dicembre 2016