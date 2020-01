Il New York Times si piega al MeToo: sostiene Warren e Klobuchar

L'attesissimo endorsement del New York Times è arrivato. Il comitato editoriale della testata americana ha scelto di sostenere due donne nelle primarie democratiche che cominciano il 3 febbraio in Iowa e si concluderanno in luglio con la convention nel Wisconsin: Elizabeth Warren e Amy Klobuchar. La prima rappresenta l'ala più a sinistra del partito; la seconda quella centrista e moderata. Bocciati l'ex vicepresidente Joe Biden e il senatore del Vermont Bernie Sanders. Una doppia scelta inedita quella del New York Times, destinata a far discutere. Secondo la testata americana, Warren rappresenta meglio l'ala radicale del partito rispetto a Sanders, troppo anziano e divisivo. " Sanders avrebbe 79 anni quando assumerebbe l'incarico, e dopo un attacco di cuore lo scorso ottobre, la sua salute è una seria preoccupazione " spiega l'editoriale, sottolineando che l'anziano senatore " si vanta del fatto che il compromesso rappresenta un anatema per lui. Solo le sue ricette possono essere quelle giuste, anche se la maggior parte sono eccessivamente rigide, non testate e divisive ".

Elizabeth Warren, al contrario, " è un'oratrice di talento. Parla con eleganza di come il sistema economico sia sbagliato " e di come gli americani più ricchi abbiano la possibilità " di riscrivere le regole del potere nel nostro Paese ". Warren, inoltre, già docente di diritto commerciale ad Harvard, " è impegnata a riformare le strutture fondamentali del governo e dell'economia: il suo primo impegno è la legge anticorruzione, che non solo è necessaria ma ha anche il potenziale per trovare un sostegno bipartisan ". La senatrice del Massachusetts " parla fluentemente di politica estera e di come migliorare le relazioni della Nato, cosa di cui ci sarà un gran bisogno dopo che Donald Trump lascerà l'Ufficio Ovale ". A convincere il New York Times di sostenere Elizabeth Warren c'è poi la sua volontà " di aumentare drasticamente gli investimenti federali nella ricerca sull'energia pulita e di svezzare l'economia americana dai combustibili fossili ".