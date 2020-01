Quando i dipendenti Boeing dicevano: "Il 737 è un aereo progettato da clown"

"Questo aereo è stato progettato da pagliacci, a loro volta supervisionati da scimmie" . L'aereo in questione è il Boeing 737 Max e a definirlo così sono gli stessi dipendenti della Boeing. Già, perché sono stati resi pubblici i documenti che rivelano come alcuni lavoratori dell'azienda fossero certamente a conoscenza dei difetti di progettazione del 737 Max.

Inoltre, i dipendenti sono stati anche pizzicati a parlare male, anzi malissimo, della Faa, l'organismo di controllo dell'aviazione statunitense, dicendo inoltre di essere in grado di ottenere la certificazione 737 con una formazione minima per i piloti.

La società stessa ha preso distanze dalle comunicazioni scioccanti, sostenendo che quanto detto non rispecchia né alla verità né al modus operandi dell’azienda: "Il linguaggio utilizzato in queste comunicazioni non sono in linea con i valori della Boeing stiamo adottando le contromisure adeguate. Queste includeranno anche azioni disciplinari e di altro tipo una volta che le necessarie indagini saranno state completate" .

Ricordiamo come il 737 Max sia l’aereo che negli ultimi due anni – a cavallo fra il 2018 e il 2019 – è stato coinvolto in due incidenti aerei diversi, uno in Indonesia e uno in Etiopia, che hanno ucciso, in totale, 346 persone. Da allora, in tutto il mondo, i voli di questo modello di Boeing sono stati cancellati.

Peter De Fazio, presidente del Comitato americano per i trasporti interni, ha dichiarato che i messaggi tra i dipendenti della Boeing "dipingono un'immagine profondamente inquietante delle cose che Boeing era apparentemente disposta a fare per evitare il controllo da parte dei regolatori, degli equipaggi di volo e del pubblico volante, persino mentre i suoi stessi dipendenti suonavano l’allarme" .

Tra le mail e le chat interne dei dipendenti si legge di un velivolo "progettato da clown sotto la supervisione di scimmie" , di un aereo "ridicolo", definito addirittura "uno scherzo", sul quale nessuno metterebbe mai a bordo i propri cari e la propria famiglia.