Seehofer punge Salvini: "Che senso ha far aspettare le navi?"

" Matteo, che senso ha mettere sempre in atto la stessa procedura se finisce sempre che i migranti scendono a terra? ". È la domanda che il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ha rivolto a Matteo Salvini riferendosi al caso della Gregoretti. La nave della Guardia costiera si trova ancorata ad Augusta dalla scorsa domenica. A bordo oltre 100 migranti.

" Voglio evitare - ha continuato Seehofer - che si ripeta ogni volta lo stesso schema, con una nave con i migranti che aspetta 8 o 14 giorni davanti alle coste italiane e il ministro dell'Interno italiano che non vuole che scendano a terra. Ma finisce sempre che scendono comunque a terra, vuoi perché i migranti collassano, si ammalano o ci sono donne incinta ".

Il titolare dell'Interno del governo di Angela Merkel ha spiegato che a settembre vedrà Salvini " per decidere insieme una procedura che da una parte risponde alla necessità del salvataggio in mare, che nessuno mette in dubbio, ma che dall'altra riesca a bloccare il traffico umano degli scafisti ".

" Io comunque non voglio un'apertura di fatto dei confini in alto mare - ha precisato ricordando il momento in cui, nel settembre 2015, oltre un milione di profughi si riversò sulla Germania -. Ora bisogna trovare una soluzione in cui si possano salvare le vite evitando però l'effetto magnete, che fa sì che altri si mettano in viaggio sperando di essere salvati ".