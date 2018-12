Sequestro Silvia Romano, centinaia di arresti in due villaggi

Continuano le operazioni di ricerca per trovare la cooperante italiana, Silvia Costanza Romano, rapita nel villaggio di Chakama il 20 novembre scorso da un gruppo armato. Le forze di sicurezza keniane hanno arrestato almeno un centinaio di persone nel corso di alcune retate nei villaggi di Chira e Bilisa, a nord di Malindi.

La polizia ha inoltre convocato i capi anziani dei villaggi nella speranza di avere informazioni utili. Gli abitanti della zona, secondo quanto raccontato dai media locali, hanno denunciato il comportamento brutale delle forze di sicurezza.

Il timore degli investigatori è che i rapitori rimasti a piede libero possano raggiungere la Somalia e consegnare la giovane italiana ai gruppi di estremisti.