Sit-in di Greta davanti alla Casa Bianca: simulata estinzione di massa

Da quando è sbarcata negli Usa dopo un viaggio ecologico (ma fino a un certo punto) sulla barca a vela del principe Casiraghi di Monaco, per Greta Thunberg è un bagno di folla dietro l'altro. La paladina della lotta al riscaldamento globale è giunta a Washington, dove ha partecipato insieme ad alcune centinaia di manifestanti a un sit-in di fronte alla Casa Bianca. "Non mollate mai", ha gridato la giovanissima attivista in favore dell'ambiente, travolta da richieste di selfie e autografi. "Continueremo e ci vediamo la prossima settimana, il 20 settembre", ha aggiunto la 16enne svedese, famosa in tutto il mondo per avere lanciato l'idea di saltare la scuola, ogni venerdì, per sollecitare i governi tutto il mondo ad adottare misure drastiche e immediate per combattere il surriscaldamento del clima. Da quando è arrivata negli Stati Uniti, a fine agosto, Greta gira da una città all'altra in attesa dell'appuntamento più atteso, ovvero, il vertice Onu in programma il 23 settembre a New York, evento in cui la ragazzina sarà tra gli ospiti d'onore e parlerà di fronte ai più importanti leader internazionali.

Intanto, in tutto il mondo proseguono le iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del riscaldamento globale. Anche a Washington, dove le centinaia di ragazzi presenti al sit-in dove è comparsa Greta hanno perfino simulato un'estinzione di massa. La protesta è stata scandita dal coro "Hey hey, ho ho, the global change has to go". Sui cartelli sollevati dai ragazzi presenti alla manifestazione si leggeva "Stop al carbone, al petrolio, tenete il vostro carbone nella terra" e "se aveste fatto il vostro lavoro noi oggi saremmo a scuola".