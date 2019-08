Stipendio da 225 mila euro (per errore): colf prende i soldi e scappa

Le hanno accreditato per sbaglio uno stipendio da capogiro: 225.285 euro. E lei, una colf 27enne, è fuggita con il bottino. La giovane donna delle pulizie è infatti scappata in Bulgaria, senza restituire il denaro.

Attesa in un'aula di tribunale in Germania, la colf non si è presentata. " Sembra che non abbia ricevuto la citazione in tempo ", ha fatto sapere un portavoce del tribunale.

Come spiega il Messaggero, i fatti risalgono al giugno del 2018 quando la donna ha trovato sul conto uno stipendio da 225.285 euro al posto del mensile da 340 euro. Quando si è reso conto del grosso errore, il datore di lavoro ha subito chiesto alla 27enne di restituire il denaro.

Ma la ragazza ha cercato di prendere tempo, provando anche a ricattare l'uomo. Così, mentre lui si è rivolto alle autorità, lei ha fatto perdere le sue tracce. E ha anche speso parte del bottino: dal suo conto sono infatti spariti 100.000 euro. Ora al datore di lavoro non resta che aspettare una nuova udienza e sperare che la 27enne si presenti in aula.