Strage ai mercatini di Natale di Strasburgo, ucciso il terrorista islamico Cherif Chekkat

La caccia all'uomo è finita. A due giorni dalla mattanza di Strasburgo Cherif Chekatt, il terrorista islamico che martedì sera ha aperto il fuoco sui mercatini di Natale ammazzando tre persone, è stato neutralizzato. Per rintracciarlo il ministero dell'Interno ha dispiegato più di 700 agenti di polizia che alla fine lo hanno ritrovato non lontano da Neudorf, la zona in cui era stato visto per l'ultima volta dopo l'attacco jihadista nel cuore dell'Europa. Il 29enne francese di origine marocchina si era, infatti, rifugiato in un magazzino nella Plaine des Butchers, nel quartiere di Meinau.

Nessun agente è rimasto ferito nell'operazione. Ma durante l'operazione di polizia per stanare l'attentatore dei mercatini di Natale hanno subito iniziato a volare i proiettili. Il primo a spararli è stato proprio Cherif Chekatt che ha aperto il fuoco non appena ha incrociato tre agenti cha lo avevano riconosciuto mentre stavano pattugliando la zona nelle vicinanze del magazzino di rue du Lazaret. Uno dei colpi d'arma da fuoco di risposta, sparato delle forze di sicurezza francesi, ha freddato il 29enne islamista che aveva con sé anche un coltello. Non appena gli spari sono riecheggiati per le vie di Neudorf i residenti sono accorsi e hanno applauito agli agenti da dietro le transene di sicurezza. Già nel pomeriggio il quartiere è stato teatro di una imponente operazione di polizia. Qui è dove il giovane radicalizzato aveva fatto perdere le sue tracce martedì sera dopo avere preso un taxi. Altre due operazioni si sono svolte a la Meinau, poco vicino, ed è stata fermata una quinta persona, dopo i familiari di Chekatt: sarebbe l'amico che lo ha ospitato alla vigilia dell'attentato.