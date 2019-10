Svastica sul pube, si dimette la Democratica Katie Hill

Un uragano si è abbattuto su Katie Hill, parlamentare americana democratica. La deputata si è dovuta dimettere dopo alcune scandalose rivelazioni sulla sua vita sessuale pubblicate, con tanto di immagini, dal quotidiano britannico Daily Mail.

Una foto la ritrae nuda in un triangolo sessuale con l’ex marito e la sua assistente personale durante la campagna elettorale. Nella stessa immagine si nota sul pube della Hill un tatuaggio che rimanda al nazismo. In un’altra si vede la ragazza spazzolare i capelli della sua amante, mentre in un’altra ancora la si vede fumare, sempre nuda, qualcosa che sembrerebbe marijuana più che semplice tabacco. Come se non bastasse, sulla Hill pende l’accusa di aver avuto una relazione con il direttore del suo ufficio legislativo. Una chiara violazione, questa, delle regole adottate dalla Camera statunitense, che ha vietato le relazioni tra deputati e dipendenti.

Katie Hill, dalle stelle alle stalle

Katie Hill, considerata un astro nascente della politica americana, vicinissima a Nancy Pelosi e vice presidente della Commissione di vigilanza della Camera (una delle tre commissioni che sta conducendo l’inchiesta di impeachment contro Donald Trump), ha alzato bandiera bianca, dimettendosi ancor prima che la commissione etica completasse l’inchiesta aperta la scorsa settimana. La politica si è difesa dicendo di aver avuto sì una relazione inappropriata, ma non con un proprio dipendente bensì con un collaboratore della sua stessa campagna elettorale.

Per quanto riguarda le foto, Hill ha accusato l’ex marito di aver intrapreso contro di lei una "campagna di fango". Stando alle versioni della donna, sarebbe stato il suo vecchio coniuge a diffondere le immagini riservate su siti di estrema destra, con l’intento di danneggiare l’ex compagna dalla quale si stava separando. In poche parole, si sarebbe trattato di revenge porn. Il problema è che il Daily Mail ha poi pubblicato foto ancora più spinte. Ma il danno, ormai, era già stato fatto.