Telefonata Conte-Trump: si rafforza l'asse con la Casa Bianca

Il rapporto tra Giuseppe Conte e Donald Trump si rafforza. Il presidente del Consiglio italiano, all'inizio della sua seconda esperienza come guida dell'esecutivo italiano, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti. Una telefonata in cui sono state trattate "questioni bilaterali", come riportala Casa Bianca. Ed è una mossa importantissima, che arriva dopo quell'endorsement via Twitter del capo della Casa Bianca dopo il G-7 di Biarritz che aveva fatto comprendere a tutti che gli Stati Uniti avevano dato il loro pieno assenso al governo giallo-rosso.

Un assenso che nasce soprattutto dalle garanzie offerte da Conte in questi mesi in cui aveva guidato l'esecutivo composto da Lega e Movimento Cinque Stelle. Cambiano le maggioranze, ma la certezza è che Conte non ha cambiato linea, aderendo pienamente alle strategie americane. E la prima affermazione di questo allineamento è arrivata dal primo consiglio dei ministri che, ieri sera, ha sbloccato il decreto sul cosiddetto Golden Power. Il decreto, che ha confermato i poteri del governo italiano nel settore delle telecomunicazioni (leggi 5G e Huawei) rispetto agli operatori stranieri, è stato uno dei principali punti di attrito fra Italia, Cina e Stati Uniti.

Washington ha richiesto a Roma garanzie sul fatto che gli operatori asiatici non potessero entrare liberamente nelle infrastrutture strategiche italiane, specialmente dopo la firma del Memorandum sulla Nuova via della Seta. E con il decreto di ieri, rimasto in cassetto per molte settimane prima di questo cdm, ha ribadito la sinergia tra Italia e Stati Uniti.