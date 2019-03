In tg e giornali cinesi Xi Jinping diventa l'Ottavo re di Roma

"Xi Jinping Ottavo re di Roma". In Cina, la notizia di oggi al centro di giornali e notiziari è la visita del presidente Xi Jinping a Roma, dove ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

In Cina i notiziari parlano soprattutto del rapporto Pechino-Roma, il Memorandum sulla Via della Seta, che i premier dei due Paesi (Xi Jinping e Conte) firmeranno a Villa Madama: " La firma è un segno dell'attenzione per una cornice ideale per un incremento delle collaborazioni congiunte tra imprese italiane e imprese cinesi" .

Sui quotidiani, invece, la fanno da padrone, come documentato dal Corriere della Sera, le immagini degli studenti del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma che imparano il cinese e che avevano scritto a Xi Jinping. In risposta, il leader di Pechino aveva inviato qualche riga di complimenti e l'augurio a essere "i moderni Marco Polo e ambasciatori culturali tra Italia e Cina nella nuova era".

Intanto, in Italia, Xi viaggia su una limousine Bandiera Rossa, made in Usa, solamente perché l'industria automobilistica in cina non è ancora così sviluppata. Al seguito, però, si è portato anche un'auto di produzione nazionale, appartenente al marchio Hongqi , che significa appunto Bandiera Rossa, che la Cina ha intenzione rilanciare. Ma non è la prima volta che la sua limousine Hongqi viene portata in giro per il mondo: già lo scorso anno era stata trasportata in Africa. Sembra che Xi voglia far conoscere ai leader cui fa visita il marchio automobilistico nazionale. Il marchio era nato nel 1958, e la Bandiera Rossa era destinata ai funzionari statali, ma con l'apertura del mercato degli anni '80 i funzionari avevano preferito servirsi di Audi e Mercedes e avevano messo in un angolo la Hongqi. Lunga oltre 5 metri e con un motore da 402 cavalli, la limousine del leader di Pechino è pronta a sfidare il mercato.

Il tutto, attentamente documentato dai media cinesi, la cui attenzione a Xi Jinping è sempre elevata. Ma i giornali non hanno fatto in tempo a mostrare a tutta Pechino il leader e la moglie Peng Liyuan scendere dalla scaletta dell'aereo (rigorosamente Air China), una volta arrivati in Italia. Perché in Cina, a causa del fuso orario, era notte fonda e la diretta sarebbe stata troppo pericolosa: una caduta o una contestazione avrebbero potuto minare l'immagine di Xi, che i media custodiscono con accuratezza.