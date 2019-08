Trump pronto a cancellare lo Ius soli: "É ridicolo"

"Stiamo valutando molto seriamente il diritto di cittadinanza per nascita. E' francamente ridicolo". Donald Trump, che sta predisponendo una serie d'interventi legislativi, si è espresso così sullo Ius soli, che vige anche negli Stati Uniti d'America. Il presidente degli States, stando a quanto riportato dall'Agi, ha espresso questo suo parere interlocuendo con la stampa. Nella giornata di oggi, l'amministrazione guidata da The Donald aveva comunicato di voler intervenire su un altra sfera legislativa, ossia quella relativa al limite di detenzione per i familiari dei migranti che tentano di sconfinare illegalmente.

Di poco fa, invece, è la bordata contro lo Ius soli, che potrebbe dunque essere cancellato dall'assetto giuridico degli Usa. Non si tratta di una modifica semplice: quel diritto è legittimato da uno degli emendamenti alla Costituzione fondativa. In ogni caso, vale la pena sottolineare come l'abolizione del diritto alla cittadinanza per nascita abbia sempre fatto parte, così come il muro al confine col Messico e la stretta sull'immigrazione, delle intenzioni del leader repubblicano. La campagna per le elezioni del 2020 è già in corso. Trump potrebbe decidere di accelerare su questo e sugli altri obiettivi del suo mandato.