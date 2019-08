Trump stringe sui migranti: estesa la detenzione per i familiari

É ancora un progetto in divenire, ma Donald Trump ha intenzione di allargare il campo d'azione della linea restrittiva sui migranti e sull'immigrazione. Si parla, ovviamente, di coloro che migrano irregolarmente.

La novità è stata prima comunicata dal Washington Post e poi riportata dall'Agi: la nuova legislazione, che però necessita di una serie di passaggi per poter essere considerata effettiva, consentirà la detenzione dei familiari di coloro che, in maniera contraria alla legge vigente in Usa, opereranno tentativi di sconfinare per recarsi negli Stati Uniti. La novità riguarda soprattutto la sfera temporale: se il provvedimento andasse in porto, verrebbe meno il confine delle tempistiche oggi valide, che sono state segnalate pure dalla fonte sopracitata: non più solo venti giorni di fermo, dunque.

Dopo il restringimento della concessione del diritto d'asilo, arriva quindi un'altra mossa di Trump, che sembra tesa ad evitare che i migranti provino a sconfinare. E i minori? Stando a quanto si apprende dalla Lapresse, la normativa sarà rilevante anche per i soggetti non ancora maggiorenni. Vale la pena ricordare come Democratici e membri della Chiesa cattolica, in queste settimane, abbiano criticato duramente l'operato di The Donald in materia di gestione dei fenomeni migratori.