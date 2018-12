Trump dichiara guerra alla Fed: "È l'unico problema dell'economia Usa"

Donald Trump torna ad attaccare pesantemente la Fed. Il presidente degli Stati Uniti, dal suo profilo Twitter, si è scagliato contro la banca centrale americana definendola "l'unico problema" dell'economia Usa. " L'unico problema della nostra economia è la Fed. Non sentono il mercato, non capiscono le Guerre Commerciali necessarie o il Dollaro forte, né gli shutdown dei democratici per i Confini ". " La Fed - continua Trump sul social network - è come un potente golfista che non può mandare in buca perché non ha tocco, non riesce a puttare ".

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!