Trump mantiene la parola e taglia i (primi) fondi all'Onu

Lo aveva annunciato e ieri ha mantenuto la "promessa". Gli Stati Uniti hanno, infatti, iniziato a negoziare un taglio di 285 milioni di dollari dei fondi che avrebbero dovuto versare all'Onu per il prossimo anno. "L'inefficienza e le spese facili delle Onu sono ben note - ha denunciato l'ambasciatore americano all'Onu, Nikky Haley - non consentiremo più che la generosità del popolo americano sia sfruttata" .

Per le Nazioni Uniti è stato sicuramente un Natele amaro. Il taglio degli Stati Uniti è significativo e rischia di pesare non poco sul bilancio che nell'anno fiscale 2016-2017 è stato in totale pari a 5,4 miliardi di dollari. La mossa è la prima rappresaglia americana al voto di tre giorni fa con cui l'Assemblea Generale ha bocciato la decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme quale capitale di Israele e di spostare l'ambasciata americana da Tel Aviv. Sono stati ben 128 i Paesi, tra cui l'Italia insieme alla totalità dei Paesi più importanti dell'Unione europea, a votare contro lo strappo del presidente americano.