Trump parla a Davos: "Venite a investire da noi, non c'è mai stato momento migliore"

"L'America è tornata ed ora è il momento di tornare a investire da noi, è il posto migliore dove farlo". È uno dei passaggi più importanti del discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, davanti al gotha dell'economia mondiale. "Dopo anni di stagnazione gli Usa con la mia presidenza stanno vivendo una crescita economica forte, un mercato azionario forte, segnando un record dopo l’altro". Il presidente rivendica con orgoglio i "2,4 milioni di nuovi posti di lavoro" e l"'ottimismo ai massimi storici", e aggiunge che anche "la disoccupazione tra gli afroamericani è ai minimi storici".

"Abbiamo assistito alla resurrezione di un'America forte e prospera: non c'e' stato momento migliore per investire, costruire e crescere negli Stati Uniti. Siamo di nuovo competitivi". Trump snocciola questi dati rivendicando come le sue riforme, il taglio "massiccio delle tasse, l'eliminazione di inutili regolamentazione e burocrazia", abbiano creato "il momento migliore per fare affari in America". "Venite in America", dice rivolgendosi ai leader del mondo dell'economia e della finanza che partecipano al forum di Davos

Poi risponde (senza citarla) alla cancelliera Merkel: "Come presidente degli Stati Uniti porrò sempre ’America First’, come i leader degli altri paesi dovrebbero fare". Ma ribadisce che "America First non significa America da sola, quando gli Stati Uniti crescono, cresce il mondo".

Un altro dei passaggi chiave del discorso del presidente Usa è quello sul libero mercato e il protezionismo. Il presidente sottolinea che gli Stati Uniti vogliono un commercio equo e dicono no ai comportamenti predatori. Sì al libero mercato, dunque, ma senza che qualcuno cerchi di approfittarsi degli altri: "Non possiamo avere un aperto e libero commercio se alcuni Paesi sfruttano il sistema a scapito di altri. Sosteniamo il libero commercio ma deve essere giusto e reciproco".

Il presidente si sofferma anche sugli immigrati. "Dobbiamo sostituire il nostro attuale sistema di immigrazione fatto di estesa catena familiare con un sistema di ammissioni basato sul merito che selezioni i nuovi arrivati in base alla loro capacità di contribuire alla nostra economia". "L'America ha un'economia all'avanguardia - osserva - ma le sue regole sull'immigrazione sono ferme al passato".

Le paura di un anno fa sembrano storia antica. Allora a Davos dominava la paura. Ora forse c'è ancora un po' di freddezza, ma l'accoglienza tutto sommato è positiva. E se ne sono accorti pure i grandi giornali da sempre ostili a Trump.